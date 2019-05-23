الحرية تنفي التقدم بمقترحات تتنازل بموجبه عن رئاسة (السيادي)

نفت مصادر في قوى الحرية والتغيير التقدم بمقترح تتنازل بموجبه عن رئاسة مجلس السيادة إلى المجلس العسكري، مقابل تمسكها بأغلبية بسيطة للمدنيين داخل جهاز الرئاسة الجماعية خلال الفترة الانتقالية التي ستدوم ثلاث سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها من الخرطوم حسب صحيفة آخر لحظة، أن قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح تعلن فيه قبولها برئاسة المجلس من قبل أحد أعضاء المجلس العسكري في نهاية جلسة التفاوض الاثنين، على أن تتألف عضوية المجلس من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

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وقال مصدر مسؤول في التغيير إن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لم يتم تقديم أي مقترحات بهذا الصدد للمجلس العسكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)