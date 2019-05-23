ضابط متقاعد: (عبدالله البشير) قدم كشوفات لمئات الأجانب لمنحهم الجنسية

أكد عضو اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين صلاح ميرغني، أن منح الجنسية بالتجنس سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية وفق شروط محددة .

وقال صلاح: في الفترة الأخيرة وبعد أن فتح الرئيس المخلوع عمر البشير الباب وأصبح يمنحها لكل من هب ودب، أصبحت تجارة مربحة وبخاصة لمقربين ونافذين منه، مؤكداً أن شقيقه (عبدالله البشير) استخرج الجنسية لعدد كبير من السوريين .

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وأضاف حسب علمي فإن الجنسية الواحدة تكلف عشرة ألاف دولار، وقال صلاح: (كنت استفسر مدير عام السجل المدني عن جنسيات الأجانب والفوضى فيها، وكان يقول لي: ماذا أفعل وتصلني تصديقات من رئيس الجمهورية) .

وأكد مسؤول بالسجل المدني فضل عدم ذكر أسمه صحة المعلومات التي كشف عنها صلاح ميرغني عن (عبدالله البشير) وقال وبحسب صحيفة الصيحة، إنه كانت تصلهم كشوفات منه بمائة شخص، وأخر بخمسين شخصاً و كشوفات أخرى مصدقة من رئاسة الجمهورية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)