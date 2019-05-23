العسكري قبل ساعات من التفاوض: لا نطمع في السلطة

التاريخ: 23-مايو-2019
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قال المجلس العسكري الانتقالي إن لا يطمع في السلطة وسيظل الضامن لإنتقالها عبر انتخابات حرة ونزيهة ، ووفقاً لمصادر خاصة تنعقد جولة جديدة للتفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري اليوم .
وتوقعت مصادر الوصول لاتفاق 6 مدنيين و5 عسكريين وتسمية رئيس المجلس رئيساً للمجلس السيادي.
وجزم حميدتي بأن الجيش يريد حلاً سريعاً ، وأضاف قائلاً أعضاء المجلس العسكري ليسو سياسيين ، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة .
ولاحقا قال حميدتي أن المجلس العسكري غير طامع في السلطة ولكنه سيظل الضامن لانتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهه ، ومضى جازماً بان الجيش لن يعود إلى ثكناته وتابع قائلا بحسب صحيفة الإنتباهة الشعب إذا قال الجيش والدعم السريع يودوه البحر نحن موافقين .
ونوه في الوقت نفسه بأفضلية الاتفاق الآن ، وقال نحن معصورين وماسكين جهات كثيرة جداً .
وقال حميدتي أن هناك جهات لم يسمها ترفع ما وصفه بـ(بيرك الأمم المتحدة)وقال هم اللخوه صفوه في ليبيا والعراق وسوريا ، وكشف عن عمل مخابراتي ضخم في الميدان وفق حديثه ، ورأى أن كل أنواع التخابر موجودة الآن .
ونبه حميدتي إلى مخاطبة سفراء للمعتصمين في ساحة الاعتصام ، وأضاف قائلاً سفراء يجلسون في ساحة الاعتصام يرسمون لهم علم السودان في خدودهم . وذكر في ذات السياق أن البلد منهوبة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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