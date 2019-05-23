(3) بواخر من السعودية لحل أزمة المعتمرين

التاريخ: 23-مايو-2019
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علمت مصادر عن وفاة معتمر وحدوث حالات للاختناق والإغماءات وسط المعتمرين العالقين بميناء سواكن والذين تقدر أعدادهم بالآلاف، وقال أحد المعتمرين العالقين بسواكن، الهادي السيد عثمان لمصادر أمس، إن الأوضاع تزداد سوءاً، لافتاً إلى وجود أكثر من (10) آلاف معتمر في انتظار وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الغمرة، مشيراً إلى أنهم يعيشون أوضاعاً مأساوية نتيجة انتظار التفويج.
وفي سياق ذي صلة كشف عضو شعبة وكالات السفر بأمانة الحج والعمرة، صبري حسن حسب صحيفة آخر لحظة، عن استجلاب (3) بواخر من السعودية، بواسطة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان (حميدتي)، للاستعانة بها لفك اختناق المعتمرين بميناء سواكن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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