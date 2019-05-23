مسؤول سعودي يزور الخرطوم سراً ويلتقي قادة المجلس العسكري

كشفت معلومات موثوقة أن مسؤولاً سعودياً مهماً زار الخرطوم سراً خلال اليومين الماضيين، وطبقاً لمصادر لصيقة فإن المسؤول السعودي التقى قادة المجلس العسكري خلال الزيارة الخاطفة للوقوف على تطورات الوضع في السودان .

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وفي سياق أخر، أن أروقة القصر الجمهوري شهدت هدوءاً خلال يوم الأمس، ولم تجر أي لقاءات على مستوى مسؤولي المجلس أنفسهم أو مع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير، عقب توقف المفاوضات بين الطرفين نتيجة الخلاف فيما يتصل برئاسة المجلس السيادي ونسب التمثيل .

الى ذلك نفت مصادر عليمة بالقصر، تعيين اللواء أم محمد حامد تبيدي، مسؤولاً عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، وفقاً لما تم تداوله في الوسائط وأوضحت المصادر أن المجلس سبق وأن عين العقيد محمد جاد الله بخيت مسؤولاً عن الإعلام، وأشارت وبحسب صحيفة الصيحة، الى أن إعلام القصر يسيره عبد الرحمن الأمين نائب مدير مكتب إعلام القصر السابق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)