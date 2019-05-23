تجهيز ملفات تدين (25) من رموز النظام السابق

قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) أنه مستهدف، وأضاف فمنذ أول يوم أعرف أنني في خطر حقيقي، وفي النهاية من يتوكل على الله فهو حسبه. وقطع حميدتي بأن النظام السابق له بالفعل دولة عميقة، ونحن في المجلس العسكري لدينا مشاكل اعترف بذلك، لكن بالرغم من كل هذا، فقد ألقينا القبض حتى الآن على (25) من رموز النظام، ونجهز في ملفات إدانتهم.

وفي سياق مختلف تعهد (حميدتي)، بتقسيم خيرات السودان على أبناء البلاد بالتساوي، قائلاً إن عهد التمييز بين المواطنين قد ولى إلى غير رجعة، وذكر دقلو أن المسؤولية التي يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، مؤكداً أن السودان ينعم بخير كثير سيقسم بالإنصاف على كل أبناء الشعب السوداني.

Advertisements

ودعا حميدتي خلال مخاطبته نزلاء سجن كوبر الذي زاره أمس حسب صحيفة آخر لحظة، الجميع إلى التآزر لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين، وأكد أن المجلس العسكري غير طامع في السلطة ولكنه سيظل الضامن لانتقالها عبر انتخابات حُرة ونزيهة، وقال “ظلمونا لما قالوا لينا ارجعوا الثكنات”، وتساءل “نرجع كيف ونحن شركاء في التغيير؟”.

وساهم حميدتي في الإفراج عن (305) نزلاء بسجن كوبر المركزي، بعد دفع الغرامات المطلوبة منهم والبالغة نحو (34) مليون جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)