رئيس الأركان المُشتركة للجيش إلى جوبا

توجه، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، مترئساً وفداً عسكرياً رفيعاً للمشاركة في احتفالات العيد الـ (26) للجيش الشعبي. وقال الإعلام العسكري في تعميم صحفي امس (الأربعاء)، إن الجنرال عبد المطلب سيشارك في احتفالات العيد السادس والعشرين لقوات الدفاع الشعبية “الجيش الشعبي، وأكد أن الزيارة تأتي في سياق الروابط الأزلية والتاريخية بين البلدين والعلاقات المتطورة في المجالات كافة.

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