رئيس الأركان المُشتركة للجيش إلى جوبا

وقال الإعلام العسكري في تعميم صحفي امس (الأربعاء)، إن الجنرال عبد المطلب سيشارك في احتفالات العيد السادس والعشرين لقوات الدفاع الشعبية “الجيش الشعبي، وأكد أن الزيارة تأتي في سياق الروابط الأزلية والتاريخية بين البلدين والعلاقات المتطورة في المجالات كافة.
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