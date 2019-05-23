عاجل : معتمرون محتجزون داخل باخرة بسواكن يستغيثون لإنقاذهم بعد نفاد طعامهم

أرسل مئات المعتمرين القادمين من جدة، والمحتجزون داخل باخرة بميناء سواكن، نداء إستغاثة للسلطات لنجدتهم وإخراجهم بعد نفاد طعامهم، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365” .

وبحسب إتصال إستغاثة من قبل أحد المعتمرين من داخل الباخرة المحتجز بها مع حوالي ألف ومائة من الركاب، أفاد بأنهم يعيشون ظروف صعبة داخل الباخرة مع نفاد طعامهم، بسبب إعتصام آلاف المعتمرين المتكدسين أمام البوابات يسدون طريقهم للخروج، من الذين تأخر سفرهم لعدم توفر بواخر مع قرب إنتهاء تأشيراتهم.

ويحتشد آلاف المعتمرين بميناء سواكن منذ عدة أيام بسبب عدم توفر بواخر، رغم حصولهم على تذاكر، مما تسبب هذا التأخير في تذمرهم واحتجاجهم مع قرب انتهاء تأشيرات الدخول المحددة ب ١٥ يوماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)