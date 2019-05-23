بالفيديو : وضع السودان (مع المصباح والسجان) ..مركز دراسات امريكي يخطط للتخلص من الاسلاميين بالمطالبة بتطبيق الشريعة

كشف الدكتور اياد قنيبي عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (السودان والمصباح والسجان) – كشق عن ان بعض مراكز التخطيط الاستراتيجية الغربية تصدر دراسات لابقاء المسلمين في حالة الاستعباد وذلك عبر حصر مسؤولية الاسلام في فئة وابعاد كافة المسلمين عن دينهم ضاربا المثل بمركز دراسات امريكي نشر دراسة حول المطالبات بتطبيق الشريعة.

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واضاف اياد قائلا :(وتنض هذه المراكز في دراساتها على كيفية التخلص من الاسلاميين كما في دراسة بعنوان ( كيف تتلاشى الجماعات الارهابية) وذلك بجعل الشريعة وكالة على الاسلاميين وهؤلاء يقومون بالقضاء عليهم او حرف مسارهم والمحصلة ضياع الشريعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)