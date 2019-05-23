بالفيديو :معلومات فاضحة بخصوص (الفنيلة) المثيرة للجدل بين الممثل لؤي محترم والناشط عثمان ذو النون

استنكر الناشط السياسي عثمان ذو النون ما اثاره الممثل المعروف لؤي محترم بخصوص قضية (الفنيلة) التي اثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال:(الود دا اشتهر بفنيلتو دي) مضيفا (انعل ابو دي فنيلة) مشيرا الى ان موضوع الفنيلة اصبح يصيبه بالتوتر وان هناك معلومات حول الذين روجوا للقضية اذا ذكرها سيندمون.
واشار ذو النون الى ان ما فعله لؤي سلوك لا يمت للاخلاق السودانية بصلة قائلا:(زول سكنتو وشربتو واكلتو ولو انا شلت الفنيلة كان المفروض تسترني) نافيا اخذه لها موضحا ان الحزب الذي كان ينتمي اليه عرض عليه الكثير من الاموال قائلا:( نحن ادونا قطع اراضي ومليارات عشان نبيع صوتنا ونسكت نجي نسرق فنيلة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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