قوات الدعم السريع تضبط كمية كبيرة من الأسلحة شمالي الخرطوم

تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان، من ضبط كمية كبيرة متنوعة من الأسلحة بمنطقة بحري شمالي الخرطوم.

وذكر إعلام الدعم السريع، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوة نجحت في مداهمة وكر الأسلحة وإلقاء القبض على المتهمين، وتحريز السلاح المضبوط وتسليمه للجهات العدلية تمهيداً لتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وأوضح أن القوات تمكنت من ضبط الأسلحة بعد توافر معلومات لدى استخبارات الدعم السريع.

ونوه البيان بأن قوات الدعم السريع دأبت على القيام بعدد من العمليات النوعية، في إطار قيامها بدورها الوقائي والإسناد للقوات الأخرى في تحقيق الأمن عبر منع الجرائم.

وسبق وأن ضبطت القوات خلية كانت تخطط لأعمال تخريبية بضاحية الطائف بالخرطوم، قبل أسبوعين .