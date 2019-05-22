حدد بنك السودان المركزي في موقعه على الإنترنت سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء بـ”45″ جنيهاً، على أن يتم سعر البيع بزيادة 0,5% على سعر الشراء.
وكان بنك السودان المركزي حدد نهاية أبريل الماضي في موقعه على الإنترنت سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ45 جنيهاً، أي بأقل من سعر آلية السوق المحلولة والمحدد بـ47 جنيهاً، وحدد البنك في نشرته سعر البيع بزيادة 0,5% على سعر الشراء.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شهد في الآونة الأخيرة هبوطاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزي": 45 جنيهاً سعر شراء الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.