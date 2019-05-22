البنك “المركزي” يحدد سعر شراء الدولار لليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي في موقعه على الإنترنت سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء بـ”45″ جنيهاً، على أن يتم سعر البيع بزيادة 0,5% على سعر الشراء.

وكان بنك السودان المركزي حدد نهاية أبريل الماضي في موقعه على الإنترنت سعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ45 جنيهاً، أي بأقل من سعر آلية السوق المحلولة والمحدد بـ47 جنيهاً، وحدد البنك في نشرته سعر البيع بزيادة 0,5% على سعر الشراء.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شهد في الآونة الأخيرة هبوطاً كبيراً.