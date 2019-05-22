صورة ل” البرهان ” تلفت الانتباه بمواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثارت صورة متداولة للفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، إنتباه و تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”

وظهر “البرهان” في الصورة التي لم يّعرف تاريخها، وهو بمنزله بالعراقي والسروال البلدي، معبراً عن حياة عامة الشعب السوداني دون أن يشذ عنهم.

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وعلق البعض على الصورة بأنها ترمز لابن البلد الأصيل البسيط، ومن صلب هذا الشعب النبيل، دون تعالي أو تغريب.

و ينتمي “البرهان” إلى أسرة دينية، ويُعد الابنَ الثالث من بين سبعة أولاد وبنتين أنجبهم البرهان عبد الرحمن البرهان من زوجته صفية الصديق، التي تعود جذورها إلى الشيخ علي الحفيان، وهو أحد الرجال الذين يُعتقد بصلاحهم في السودان، وبُنيت على قبره قبة بعد وفاته، ظلت كمزار للمحبين والمريدين، كما هى حال كثير من القباب في السودان. ولجده عبد الرحمن البرهان أيضاً قبة على قبره بعد دفنه في مدينة العيدج بمنطقة شرق الجزيرة وسط السودان.



وعُرف منذ ان اعتلى سدة رئاسة المجلس الانتقالي بصمته وقلة طلته الإعلامية، ومساحة حركته المحدودة، مقارنة مع نائبه الفريق أول حميدتي الذي ظل يخطف الأضواء على الدوام.