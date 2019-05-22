“مجتهد”: سعود القحطاني ما زال مستشار ابن سلمان الأول ويدير كل شؤونه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر المغرد “مجتهد”، مفاجأة حول سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي “السابق”، والمتهم الرئيسي في قتل الصحافي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده باسطنبول.

وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن شخص أخر “تولى” إدارة الذباب الالكتروني، بدلاً للقحطاني- الذي عزله الملك سلمان من منصبه-، مشيراً إلى أن هذا الشخص واحد من “أرحام ابن سلمان”.

وأوضح المغرد الشهير على “تويتر”، أن بديل القحطاني في إدارة الذباب الالكتروني “استلم” مسؤولية التغريد بنفسه في حسابات التطبيل الكبرى. حسب قوله.

وأشار إلى أن “سعود القحطاني” رغم إبعاده عن مسؤولية الذباب، لا يزال المستشار الأول لـ”مبس”، ويتابع وهو في إقامته الجبرية كثيرا من المسؤوليات الأمنية والسياسة الخارجية.!!ويعتبر القحطاني “كاتم أسرار” ابن سلمان، حيث جرى إقالته من منصبه بعد فضيحة مقتل الصحافي خاشقجي في اسطنبول على يد فرقة سعودية قادها القحطاني شخصياً.

أن مستشار ولي عهد المملكة، سعود القحطاني، الذي أُقيل، السبت الماضي، من منصبه في الديوان الملكي، هو من أدار عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.