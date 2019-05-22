الدفاع التركية: أنقرة تستعد لعقوبات أمريكية محتملة بسبب منظومة “إس-400”

الخليج 365:

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية محتملة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وجاءت تصريحات أكار الجديدة بالرغم من أنه قال إنه يلمس تحسنا ما في المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن شراء المقاتلات الأمريكية “إف 35”.

وصرح أكار للصحفيين، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، بأن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع “إف 35” وأن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له.

وأضاف أن شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400” لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدا.

وتابع قائلا: “في محادثاتنا مع الولايات المتحدة نرى تخفيفا عاما وتقاربا في قضايا بينها شرق الفرات، و(إف 35) وباتريوت”، مشيرا إلى أن ربط صفقة “إس-400” بمقاتلات “إف 35” يمثل “عقبة أخرى”.

وأوضح الوزير قائلا: “ليس هناك بند في أي مكان في الاتفاق الخاص بمقاتلات إف 35 يقول إنه سيتم استبعاد أحد من الشراكة لشرائه أنظمة إس-400.. لقد دفعت تركيا 1.2 مليار دولار.. وأنتجنا أيضا الأجزاء التي طلبت منا في الوقت المطلوب.. ما الذي يمكن أن نقدمه أكثر كحليف؟”.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة أمهلت تركيا فترة لا تتجاوز أسبوعين كي تتخلى عن شراء منظومات “إس-400” الروسية، وفق ما أوردت قناة “CNBC” نقلا عن مصادر في الخارجية الأمريكية.

وقالت المصادر إن واشنطن تطالب أنقرة بإلغاء صفقة “إس-400” مع موسكو بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو 2019، مشيرة إلى أن هذا الموعد نهائي.