إرتفاع الدولار مجدداً بالسوق السوداء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 22 مايو 2019م . مؤشر أسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 62.00جنيه

الريال السعودي : 16.53جنيه اليورو : 68.82 جنيه

الدرهم الإماراتي : 16.98جنيه الريال القطري : 17.00 جنيه

الجنيه الإسترليني : 78.12جنيه

الجنيه المصري : 3.62جنيه

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