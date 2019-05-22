- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت مصادر مطلعة بوزارة النفط والغاز عن وصول (3) بواخر من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان، مبينة أن البواخر الآن في مرحلة التفربغ ونقلها للولايات.
وأكد المصادر في تصريح لـ(smc) تحسن إمداد البنزين بصورة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة والتي شهدت نقص في بعض المشتقات النفطية، مبيناً أن تحسن امداد البنزين يعود لضخ مصفاة الخرطوم لكميات كبيرة منها للمحطات البترولية.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإجراء تدابير إجرائية بهدف الوصول على المواد البترولية بدون تدخل من الوسطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول (3) بواخر من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.