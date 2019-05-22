شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النفط والغاز عن وصول (3) بواخر من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان، مبينة أن البواخر الآن في مرحلة التفربغ ونقلها للولايات.

وأكد المصادر في تصريح لـ(smc) تحسن إمداد البنزين بصورة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة والتي شهدت نقص في بعض المشتقات النفطية، مبيناً أن تحسن امداد البنزين يعود لضخ مصفاة الخرطوم لكميات كبيرة منها للمحطات البترولية.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإجراء تدابير إجرائية بهدف الوصول على المواد البترولية بدون تدخل من الوسطاء.