(7) مليون دولار دعم دولي لمشروعات إستدامة الزراعة بولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى مع برنامج الامم المتحدة الانمائى على وثيقة مشروع الطلمبات الشمسية لاستدامة الزراعة في السودان لولاية نهر النيل بتكلفة تمويل بلغت 7مليون دولار منها 6.4 مليون دولار من منظمة التعاون الدولي الكورية و 600 الف دولار من برنامج الامم المتحدة الانمائى بجانب مساهمة عينية من حكومة السودان بتكلفة تقدر بواحد مليون دولار .

وأكد د. عبدالمنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية ، علي التعاون الوثيق بين حكومة السودان ومنظومة الامم المتحدة في السودان ، مشيداً بمنظمة التعاون الدولي الكوري لدعمها في مجالات التنمية المختلفة في جميع انحاء السودان وللنظراء الحكوميين وكل الشركاء المنفذيين لبرامج ومشروعات الامم المتحدة في السودان ، مشيراً الي دور وزارة المالية القيادي لادارة وتنسيق العون الخارجي بما يتماشي مع الأولويات والخطط والاستراتيجيات الوطنية عبر الأنظمة والأجهزة الوطنية.

الجدير بالذكر أن المشروع سيتم تنفيذه مباشرة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائى على ان يتم تنفيذ بعض مكوناته من قبل وزارة الموارد المائية والكهرباء والتي تعتبر الشريك الوطني بالمشروع . ويهدف المشروع الي استدامة الزراعة من خلال ترقية استخدام الطاقة الشمسية لرى الاراضى الزراعية بديلاً لطلمبات الديزل في اطار تعزيز مرونة تكيف الافراد مع تغير المناخ.