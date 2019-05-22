الإعدام لقاتلة زوجة رجل الأعمال الشهير مهدي شريف

أسدلت محكمة جنايات أمدرمان جنوب اليوم (الأربعاء) الستار على ملف قضية مقتل زوجة رجل الأعمال الشهير مهدي شريف،بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المتهمة (زوجة ابنها) ، وذلك بعد أن تَمَسّك أولياء الدم بالقصاص.

وأدانت المحكمة المتهمة بتهمتي القتل العمد والنهب، فيما أوقعت عقوبة السجن (4) سنوات في مواجهة شقيقتها المتهمة الثانية لإدانتها بتهمتي التستر واستلام مال مسروق.

وأشارت المحكمة بحسب الصيحة الآن – في حيثيات القرار إلى أن المدانة الأولى تسببت في قتل المجني عليها باستخدام وسيلة من شأنها أن تسبب الأذى للمجني عليها وهي تعلم أن كتم النفس نتيجة راجحة لفعلها وهي تعلم بجوانب أفعالها.

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وأضافت المحكمة: أن المدانة الأولى لم تستفد من أي دفوع وموانع المسؤولية التي تحيل جريمة القتل من العمد إلى شبه العمد بما في ذلك دافع الاستفزاز الشديد المفاجئ الذي دفع به محامي الدفاع صديق علي كدودة.

كذلك أشارت المحكمة إلى أن المدانة الثانية أخفت معلومات وقصدت بذلك حماية شقيقتها ومحاسبتها جنائياً وأنها اعترفت بأخذ مبالغ مسروقة من قبل المتهمة الأولى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)