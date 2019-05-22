والي كسلا المكلف يوجه بزيادة عائدات التعدين

وجه والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنسيق التعدين بالولاية رقم (2)، وجه وزارة المالية والقوى العاملة والإدارات المتخصصة والمحليات المستهدفة بأنشطة التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية بالعمل على زيادة إيرادات وعائدات الولاية من التعدين والتركيز على برامج ومشروعات المسئولية الاجتماعية التي تستهدف المواطن بمناطق التعدين.

وأكد همد أهمية الاجتماع خاصة وأن الولاية تشهد عدداً من الأنشطة والموارد المعدنية شمال وغرب الولاية واستعراض الإشكاليات التي تقف حجر عثرة لزيادة إيرادات الولاية من هذه الموارد والإشكاليات الصحية التي تنجم عن أنشطة التعدين. وتم خلال الاجتماع استعراض برامج المسئولية الاجتماعية وضرورة هذه المشروعات الخدمية التي يحتاجها مواطن محليات الإنتاج وسبل تحقيق المسائل الصحية والمياه وضرورة الاهتمام بها وتنفيذها عبر الشركات العاملة في مجال التعدين.

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من جانبه قال إن الدكتور عبد الحميد بلايل مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بحسب سونا – إن الاجتماع تناول تقرير الأداء للربع الأول لوزارة المعادن فيما يلي عمل التعدين على مستوى الشركات ومراقبتها ودراسة حالاتها البيئية والوقوف على إنتاجها، مشيراً إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة الاهتمام بالتعدين التقليدي ليكون أنموذجاً لدعم خزينة الدولة والولاية وإحكام عمل الشركات بالولاية فيما يضمن حقوق الولاية وحكومة السودان فيما يلي الإنتاج والإنتاجية للعام 2019م.

وكشفت ليلى عباس الرتالي مدير الإيرادات بالولاية عن مساهمة التعدين في رفع إيرادات الولاية بصفة عامة والمحليات المعنية بصفة خاصة، مؤكدة سعي الولاية ووزارة المالية لتطوير وتفعيل الموارد على المستويين الأفقي والرأسي إلى جانب رفع كافة البرامج والأنشطة المصاحبة للتعدين خلال العام 2019 وتحسين بيئة العمل للمتحصلين بوجودهم بصورة مستمرة للحفاظ على سلامة أجهزة التحصيل من العرضة للتلف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)