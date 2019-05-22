صرف مرتبات العاملين والبدلات بجنوب دارفور الأحد

جدد والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود، حرص حكومته على حقوق العاملين بالخدمة المدنية ودفعها لهم في مواعيدها، ووعدت وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين والبدلات بالولاية اعتباراً من يوم الأحد.

وأشاد هاشم لدى لقائه بمكتبه بوفد ضم المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة نعمات يس والمدير العام للخدمة بالولاية فطومة محمد إسحق، أشاد بالجهود التي بذلت تجاه حوسبة أجور العاملين بالولاية التي قال إنها تصدرت ولايات البلاد في تنفيذ مشروع الحوسبة وأصبحت تجربتها في هذا المجال محل اهتمام من عدد من الولايات.

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وشدد الوالي على ضرورة المحافظة على ملفات العاملين لحفظ حقوقهم.

إلى ذلك أعلنت المدير العام للخدمة اكتمال مشروع حوسبة مرتبات العاملين،بحسب الشروق – وأن العدد الكلي للعاملين بالولاية بلغ (٢٦١١٦) بدلاً عن (٢٨٥١٩) في السابق، بينما أعلنت المدير العام لوزارة المالية أن الوزارة بصدد دفع بدل الوجبة كاملاً لجميع العاملين اعتباراً من مرتبات الشهر الجاري بواقع (٢٧٠) جنيها وسيكون الصرف يوم الأحد المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)