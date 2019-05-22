والي الخرطوم يوجه بحل اشكاليات مركز السودان لسكري الأطفال

تفقد والي ولاية الخرطوم المكلف، الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، يوم الأربعاء، مركز السودان لسكري الأطفال، وقام بجولة تفقدية لأقسام المركز المختلفة والإنشاءات الجديدة التي تم إلحاقها به تمهيداً لافتتاحه قريباً.

ووجه الوالي بإزالة العقبات التي تعترض سير العمل بالمركز، خاصة وأنه يقدم خدمة لشريحة مهمة وهي شريحة الأطفال باعتبارهم مستقبل السودان الواعد، حيث قدم الوالي للمركز دعماً مقدراً يعينه على تسيير مهامه وفق الرؤية التي يعمل بها الآن لحين الافتتاح.

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ودعا الوالي بحسب الشروق – لإيجاد وظائف للكوادر الطبية العاملة بالمركز، وأمن على ضرورة دعم الأطفال المصابين بالسكري خاصة الشرائح الضعيفة منهم من خلال التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الزكاة.

وقد تلقى وراق تنويراً ضافياً عن مركز السودان لسكري الأطفال، قدمه المدير العام للمركز شمل التنوير الظروف التي يعمل بها المركز الآن وأقسامه المختلفة وموقف الدواء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)