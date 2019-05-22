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المجلس العسكري الإنتقالي يفك تجميد التنظيمات النقابية بالبلاد

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 22-مايو-2019

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المجلس العسكري الإنتقالي يفك تجميد التنظيمات النقابية بالبلاد

أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم الاربعاء قراراً قضى بفك تجميد النقابات والإتحادات المهنية بجانب اتحاد عام أصحاب العمل.

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وقال المجلس في تعميم صحفي على صفحتة بالفيس بوك – إن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة القرارات التى اتخذها المجلس خلال المرحلة الماضية من عمره والتى وصفها بالمرحلة الإستثنائية ، وأكد المجلس أن الخطوة تأتي حفاظا للمصالح العامة والخاصة وعلى ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إضافة إلى المعاملات والعقود والإلتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات.

وكان المجلس قد جمد في وقت سابق نشاط هذه التنظيمات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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