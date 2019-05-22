حميدتي : ما بنمشي “ثكناتنا” إلا نسلمها بإنتخابات نزيهة مافيها صندوق بقلبوا في صندوق، نمشي ثكناتنا كيف معقولة؟

قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، خلال مخاطبته ظهر الأربعاء نزلاء سجن كوبر إن الجيش لن يذهب إلى ثكانته إلا بعد تسليم الحكم عبر إنتخابات نزيهة حرة وأنه الضامن للشعب السوداني، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

مضيفاً بلغة عامية : ” زي كلام زولهم البقول الجيش يمشي ثكانتو معقولة ياخي نمشي ثكناتنا؟، كيف يعني؟ ما ببقى لكن، والله مابتجي، نمشي ثكناتنا كيف، نحنا الضامن الحقيقي للشعب السوداني، لحدي ما نوصلها لانتخابات نزيهة حرة مافيها غش مافيها صندوق بقلبوا في صندوق نحن بنطمئن، والله العظيم الليلة الناس جاهزة لانتخابات نحن بنسلمها ليهم”.

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ووجه “حميدتي” بحصر النزلاء فى جميع سجون البلاد وتصنيف قضاياهم للعمل على حلها، حيث تم دفع أكثر من ٣٣ مليار غرامات لعدد ٣٠٥ نزيل ونزيلة بسجن كوبر، مشيراً إلى أن جهودهم ستشمل معالجة النزلاء فى كل أنحاء السودان للإستفادة من طاقاتهم فى البناء .

و دعا إلى الإهتمام بمراجعة كل مشاكل الشرطة ورفعها للمجلس العسكرى، كما دعا الشرطة للإنتشار الميدانى وأن يكون ضباط الشرطة فى وسط قواتهم فى الميدان لترسيخ روح العمل الميدانى.

مضيفاً أن المسؤولية التى يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، مؤكداً أن بلادنا تنعم بخير كثير سيقسم بالإنصاف على كل أبناء الشعب السودانى مؤكد أن عهد التمييز بين المواطنين قد ولى إلى غير رجعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)