تركي آل الشيخ يعلن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم. وقال آل الشيخ على حسابه الرسمي "تويتر": كما وعدناكم اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال. كما دعا جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://quranathanawards.com

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