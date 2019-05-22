توجيه بإعادة موظفي وعمال الطيران المدني وصرف مستحقاتهم

أقر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأن الدولة العميقة ما زالت موجودة في كل مكان، وتوعد بأن أي شخص لديه أجندة سيتم كشفه، ووجه بإعادة موظفي وعمال سلطة الطيران المدني العالقين للعمل فوراً.

وتضمن القرار صرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي منذ يناير المنصرم، بجانب صرف منحة قدرها مرتب ثلاثة أشهر لكل العاملين بالسلطة، وشمل القرار شركة مطارات السودان القابضة، ودمج شركة المقاولات مع سلطة الطيران المدني.

وقال حميدتي لدى مخاطبته العاملين بسلطة الطيران المدني والشركة القابضة يوم الأربعاء بالخطوط الجوية السودانية، قال إن كل المشاكل التي حدثت في السابق كانت بسبب الظلم، وأضاف “نحنا جينا نوقف الظلم ونحقق المساواة بين الناس كافة، ونحاسب ونعاقب كل مخطئ”، وتابع نحمد الله لدينا قضاء نزيه، ولا كبير على القانون بعد اليوم.

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري، عن تكليف لجان لمراجعة حقوق الموظفين والعمال بكل الشركات الحكومية “وقال أي زول عندو حق بياخدو، بإذن الله ولن نظلم أحداً بعد اليوم”.