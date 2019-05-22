الجيش الإيراني يؤكد سيطرته على السفن الحربية الأمريكية بالمنطقة

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، الأربعاء، إن السفن الحربية الأميركية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

وأكد فدوي الذي كان يشغل منصب قائد القوة البحرية، إن القطع البحرية الأميركية في الخليج أقل بكثير من الماضي، حيث كان لديها سابقاً حوالي 327 قطعة بحرية في مياه الخليج.

وزعم أن "كافة السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية.. وهذا دليل على قوتنا"

إلى ذلك، نقلت سي أن أن عن مصادر أميركية أن البنتاغون يضع خططاً لإرسال آلاف من الجنود الأميركيين إلى الخليج لردع إيران، وفق ما أفادت سي أن أن.

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وكان حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إن إيران لن تخوض "تحت أي ظرف من الظروف" حرباً مع الولايات المتحدة، لا مباشرة ولا بالوكالة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية.

ونقلت عن فلاحت بيشه قوله "لن ندخل الحرب تحت أي ظرف من الظروف." وأضاف: "لا يمكن لأي جماعة أن تعلن أنها تدخل في حرب بالوكالة عن إيران".

كما قال إن" المرشد الإيراني أكد على أن سياسة النظام الايراني ليست الحرب ولا التفاوض"، مطالبا مسؤولي البلاد بـ " التحرك لإدراة الأزمات".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران مؤخرا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لـ"تهديدات" إيرانية.

ومقابل تعزيز القوة هذا، تهدئ إيران الأوضاع ولا تكف عن تكرار أنها لا تريد حرباً محذّرةً واشنطن من أن يكون لديها "أوهام" أن بوسعها مهاجمة إيران، في حين تصدر تصريحات متفرقة عن عسكريين أن بوسعهم "تدمير الأهداف الأميركية" إذا اندلعت حرب.