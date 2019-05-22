ترامب يستعد لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة للصين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تدرس الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد شركات أنظمة مراقبة صينية، مشابهة للقيود التي فرضتها على “هواوي”، ما يزيد المخاوف من احتدام الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن تنظر في مسألة وقف تدفق التكنولوجيا الأمريكية إلى خمس شركات صينية، ليتجاوز بذلك الحظر الأمريكي “هواوي” ويشمل الشركات الصينية الرائدة في مجال أنظمة المراقبة.

وقالت المصادر إن سبب لجوء الجانب الأمريكي إلى هذه الإجراءات يتمثل في”المخاوف من احتمال استخدام كاميرات تنتجها بعض الشركات الصينية في التجسس، حيث تعتمد هذه الكاميرات على تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه، كذلك فإن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من وجود دور لهذه الشركات في أعمال القمع، التي تمارسها بكين ضد أقلية الإيغور(المسلمة) في غرب الصين”.

وبحسب “بلومبرغ” فإن الخطوة ستصعد التوترات بين واشنطن وبكين، وتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة المزيد من الشركات الصينية.

وكانت إدارة ترامب حظرت الأسبوع الماضي على الشركات الأمريكية التعاون مع “هواوي” في الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، في خطوة انعكست سلبا على أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية من “كوالكوم” إلى “إنتل”، كما أنها تهدد النمو الاقتصادي العالمي.