خليفة حفتر يبلغ ماكرون: الحرب لن تتوقف في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.

وأفاد المسؤول، بأن حفتر، الذي التقى بماكرون في باريس اليوم الأربعاء، قال أيضا إنه “لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد”.

ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، “لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تيسطر عليها”.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، من أن البلاد “على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية”، مما قد يعرض جيرانها للخطر. وقال إن متطرفين من تنظيمي داعش القاعدة يستغلون الفراغ الأمني بالفعل.