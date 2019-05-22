طائرة تركية تتعرض لحادث خطير في مطار إسطنبول

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تعرض جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينج 777 إلى حادثة ارتطام بعمود إنارة في مطار إسطنبول الجديد، حيث كانت متوجهة من إسطنبول إلى القاهرة.
وأثناء تقدم الطائرة إلى المدرج، في الساعة الثامنة صباحا، ارتطم الجناح الأيمن بعمود الإنارة، وكان الركاب متواجدون على متنها.
وبسبب الأضرار الناتجة عن ارتطام جناحها، تم إنزال الركاب من على متنها.
هذا ونشر كاتب الشؤون التكنولوجية والعلمية، م. سردار كوزو أوغلو، صورا عبر حسابه بموقع تويتر للطائرة بعد تعرضها للحادث.
الجدير بالذكر أن مطار إسطنبول الجديد تم افتتاحه جزئيا في 29 أكتوبر الماضي، بمنطقة أرنافوتكوي في الجانب الأوروبي من إسطنبول، ومن المنتظر أن يكون أكبر مطار في العالم حال الانتهاء من إنشاءاته، ووعدت الحكومة التركية بأن يكون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالبلاد.
سبوتنيك
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