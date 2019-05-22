عاجل.. المجلس الانتقالي ينهي قرار تجميد التنظيمات النقابية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن المجلس العسكري الانتقالي ينهي قرار تجميد التنظيمات النقابية. وفي 28 أبريل، أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني. ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد، الجمعيات العمومية.

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