المجلس العسكري يدعو المؤسسات والوحدات الحكومية لطي صفحة الماضي

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن التغيير الذي تم في البلاد حقيقي يهدف لإرساء قيم الحرية والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون، ودعا المؤسسات والوحدات الحكومية إلى ضرورة طي صفحة الماضي والنظر بتفاؤل للمستقبل.

وقال دقلو خلال لقائه يوم الأربعاء بمجلس الوزراء، مديري الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية “ليس لدينا تصفية حسابات مع أحد ولكننا نريد المنهاج القويم الذي يؤدي لتطور ونهضة البلد”، ووجه مديري الهيئات والمؤسسات بإخلاص النوايا وصفاء الضمائر لخدمة الوطن وتجنب النظر للمصالح الشخصية الضيقة.

وأكد دقلو أن المجلس العسكري الانتقالي زاهد في السلطة وغير متشبث بها، مبيناً أنه الضامن الحقيقي للشعب السوداني في السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات أهل السودان في التغيير ويمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي المنشود .

وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري عن دهشته واستغرابه بأن يكون مرتب المعلم ألف جنيه، وقال إن هذا ظلم بائن وأضاف “كيف لمعلم أن يعيش بهذا مرتب” داعياً إلى إعادة النظر في مثل هذه القضايا ومعالجتها.