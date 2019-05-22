حميدتي يوجه بإعادة موظفي وعمال الطيران المدني للخدمة وصرف استحقاقاتهم

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بإعادة موظفي وعمال سلطة الطيران المدني العالقين للعمل فوراً، وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي منذ يناير المنصرم، بجانب صرف منحة قدرها مرتب ثلاثة أشهر لكل الموظفين والعاملين بالسلطة وشركة مطارات السودان القابضة، ودمج شركة المقاولات مع سلطة الطيران المدني.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو لدى مخاطبته العاملين بسلطة الطيران المدني والشركة القابضة ظهر يوم الثلاثاء بالخطوط الجوية السودانية، قال إن كل المشاكل التي حدثت في السابق كانت بسبب الظلم، وأضاف نحن جينا نوقف الظلم ونحقق المساواة بين كافة الناس، ونحاسب ونعاقب كل مخطئ، وتابع نحمد الله لدينا قضاء نزيه، ولا كبير على القانون بعد اليوم، وزاد كلفنا لجان لمراجعة حقوق الموظفين والعمال بكل الشركات الحكومية وأي زول عندو حق بياخدو، بإذن الله ولن نظلم أحد بعد اليوم.

وتأسف نائب رئيس المجلس على ضعف المرتبات في الدولة مستشهداً بمرتبات المعلمين قائلاً (اليوم تواصلت مع مسؤول التعليم وعلمت أن مرتب المعلم ألف جنيه، وتساءل هل يعقل أن يكون مرتب المعلم ألف جنيه، وهناك شخص واحد ينشئ شركة قيمتها ١٥٠ مليون دولار؟).

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وأكد أن الدولة العميقة ما زالت موجودة في كل مكان، مضيفاً أن أي شخص لديه أجندة سنكشفه ووقتها بيننا القانون.

وختم دقلو حديثه بالثناء على الشباب والكيانات السياسية التي قادت الثورة المجيدة مؤكداً على وقفة القوات المسلحة والدعم السريع مع الشعب، وقال أن الذين قادوا الحراك والجيش هم شركاء أصيلين في إنجاحها.

وحظي نائب رئيس المجلس العسكري بإستقبال حاشد من العمال والموظفين وقوبلت كلمته بترحيب كبير، وابتهلت بعض العاملات بالدعاء لنائب رئيس المجلس لما وجه به من قرارت من شأنها أن تعيد الفرحة لعمال وموظفي سلطة الطيران المدني خصوصاً العالقين منهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)