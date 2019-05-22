قوى الحرية والتغيير تطالب بإعفاء المديرين العامين بجنوب كردفان

كشف ممثل مجموعة قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب كردفان الأستاذ محمد رزق الله تية عقب تسليمه المذكرة و اجتماعه مع الوالي المكلف بمكتبه اليوم الأربعاء بأمانة الحكومة اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل.

وقال محمد رزق الله تية في تصريحات بحسب (سونا) “أطلعنا ونورنا الوالي بمعلومات كانت تغيب عنه كثيرا ثم تفاكرنا في موضوع المذكرتين اللتيين تحويان عدة مطالب تتعلق بإعفاء المديرين العامين للوزارات و المديرين التنفيذيين للمحليات” إضافة إلى البت في مكافحة مشروعات تتعلق بالفساد فضلا عن مناقشة موضوع السلام مرورا بعدة جوانب منها الأمني والإعلامي وآخر يتعلق بقوى إعلان الحرية والتغيير في عملية التواصل، مبينا أن الوالي طمأنه على تنفيذ كل ما ورد بالمذكرة تدريجيا من خلال تكوين لجان للمتابعة بين حكومة الولاية و قوى إعلان الحرية والتغيير و لجنة تتعلق بقوت وحياة الناس و الصحة و التعليم.

ولفت إلى أن الولي سيصدر قريبا قرارا بتشكيل لجان من قوى إعلان الحرية والتغيير بالمحليات بدلا عن اللجنة الشعبية بغرض الوقوف ميدانيا و مراقبة حركة السوق والسلع الاستراتيجية. وأضاف رزق الله أن هناك مجموعة من عناصر الدولة العميقة لا زالت تعيق تنفيذ قرارات الوالي وعدم البت فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)