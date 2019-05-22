استقرار الذهب بسوق الخرطوم

استقر سعر جرام الذهب اليوم بسوق الذهب بالخرطوم، حيث استقر سعر الشراء للجرام اليوم عيار (21) بحريني وكويتي وسعودي على 2800 جنيهاً، فيما سجل سعر البيع اليوم لعيار (21) 2100 جنيه للجرام .

وعزا التاجر على أحمد صاحب مجوهرات بالخرطوم في تصريح بحسب(سونا) استقرار سعر الذهب لشح السيولة متوقعاً الاقبال على الشراء في اوآخر رمضان استعداداً للعيد.

وابدت المواطنة سلوى أحمد رغبتها في شراء الذهب لاستقرار سعره ولكن قالت إن الاهتمامات حالياً تتجه نحو استكمال احتياجات شهر رمضان لارتفاع الاسعار والتجهيز لعيد الفطر المبارك.

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وقالت المواطنة سامية محمد بحسب سونا – إن الاهتمام بالتجهيزات المنزلية من ترميم المنازل وشراء ملابس الأطفال والحلويات طغى على شراء الذهب، كما أن قلة السيولة تسببت في توجيه كل الكاش نحو شراء الاساسيات.

واكدت المواطنة فاطمة بابكر أن الظروف الاقتصادية لاتسمح الآن بشراء أو بيع الذهب لافتة إلى ضرورة الانتظار لما بعد العيد واستقرار الاوضاع الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)