ضبط عربة محملة بالخمور بشرق دارفور

التاريخ: 22-مايو-2019
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تمكنت حكومة ولاية شرق دارفور، يوم الأربعاء، من ضبط عربة محملة بخمور مستوردة من دولة جنوب السودان بمحلية بحر العرب. ووقف قائد الفرقة (20) مشاة بالضعين اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج، على الضبطية.
وقال حاج إن حكومته تسعى جاهدة من أجل بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد والظواهر السالبة في المجتمع، مشيداً بدور شرطة ولاية شرق دارفور ومجهوداتها في عملية حفظ الأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان محمد، بحسب سونا – أن انتشار الشرطة على مستوى محليات الولاية المختلفة تعتبر مرحلة ضرورية ويجيء ضمن الأهداف المخطط لها في عملية مكافحة الجريمة، فضلاً عن تأمين الموسم الزراعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد عثمان جاهزية قوات الشرطة لأداء واجبها كاملاً في حفظ الأمن والاستقرار بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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