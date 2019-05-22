إرجاء جلسة محاكمة تاجر عملة

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أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عبداللطيف النور ملف جلسة محاكمة تاجر عملة متهم بالاستيلاء على 500) ألف جنيه من الشاكي وكانت جلسة أمس محددة لسماع شهود الدفاع إلا أن غيابهم أدى إلى إرجائها وتحديد موعد آخر لها بنهاية الشهر الحالي، وبالرجوع إلى الوقائع الأولية لهذا القضية نجد بأن الشاكي قد دون بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال يتهم فيه أحد تجار العملة بالاحتيال عليه والاستيلاء منه على 500 ألف جنيه حولها للمتهم مصرفياً بحسابه الشخصي على أن يعطيه مقابلها بالدولار الأمريكي إلا أن المتهم لم يوفِ بوعده ولم يسلم العملة الأجنبية له ولم يقم برد أصل المبلغ له مما دفع الشاكي لتحريك إجراءات قانونية ضده، وعليه تم توقيف المتهم الذي أخضع إلى سلسلة من التحريات ووجهت له النيابة تهمة تحت طائلة المادة 178 من القانون الجنائي والمتعلقة بالاحتيال وقدم بموجبها للمحاكمة.

ومن جانبها استمعت المحكمة بحسب صحيفة التيار – إلى قضية الاتهام التي يمثلها الأستاذ زاكي الدين أحمد محمد عن الحق الخاص، ومن ثم استجوبت المحكمة المتهم الذي اتهمه القاضي بالاحتيال على الشاكي والاستيلاء على أمواله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)