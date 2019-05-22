أخبار لا تفوتك| رسائل هامة لـ"حميدتي".. وقرار ضد الصحفيين (موجز)

نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يزور سجن كوبر ويطلق سراح عدد من الغارمين

وجه نائب رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحصر النزلاء فى جميع سجون البلاد وتصنيف قضاياهم للعمل على حلها، حيث تم دفع مبلغ (٣٣٩٩٠٧١٥) جنيه، غرامات لعدد ٣٠٥ نزيل ونزيلة بسجن كوبر.

و دعا دقلو لدى مخاطبته ظهر اليوم نزلاء سجن كوبر بحضور الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية الإجتماعية بالمجلس ومدير الشرطة الإهتمام بمراجعة كل مشاكل الشرطة.

وقال نائب رئيس المجلس العسكرى فى معرض خطابه إن المسؤولية التى يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، مؤكدا أن بلادنا تنعم بخير كثير سيقسم بالإنصاف على كل أبناء.

مشيرا إلى أن جهودهم ستشمل معالجة النزلاء فى كل أنحاء السودان للإستفادة من طاقاتهم فى البناء.

وجدد نائب رئيس المجلس العسكري عدم طمع المجلس فى السلطة ولكنه سيظل الضامن لإنتقال السلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن حل مشاكل #السودان تتم عبر الحوار بين السودانيين.

حميدتي: المجلس العسكري الضامن لنقل السلطة لانتخابات حرة ونزيهة

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول محمد حمدان دلقو حميدتي؛ أن المجلس غير طامع في السلطة ولكنه سيظل الضامن لانتقالها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أنه لا حل لمشاكل البلاد إلا عبر الحوار بين السودانيين.

وسجل حميدتي اليوم الأربعاء زيارة لسجن كوبر؛ وجه خلالها بحصر النزلاء فى جميع سجون البلاد وتصنيف قضاياهم للعمل على حلها؛ كما أطلق سراح 300 نزيل ونزيلة من الغارمين.

ودعا حميدتي قوات الشرطة للانتشار الميداني وأن يكون ضباط الشرطة فى وسط قواتهم فى الميدان لترسيخ روح العمل الميداني.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري إن المسؤولية التي يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، ودعا الجميع إلى التكاتف لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين.

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لأول مرة.. تفاصيل ما جرى بين البشير وحميدتي قبل العزل

تحدث عضو المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" ولأول مرة عن تفاصيل ما جرى بينه والرئيس المعزول عمر البشير.

وقال حميدتي، إن الرئيس البشير أعطى أوامره لقوات الدعم السريع والقيادة العامة للقوات المسلحة بفض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة بالخرطوم بالقوة، لكنه انحاز للشعب السوداني وتم تغيير النظام، حسب صحيفة المشهد السودانية.

وأكد حميدتي أن البشير تحدث معه قبل العزل وطلب منه "قمع المظاهرات بالقوة"، وأنه —أي حميدتي- قال للرئيس السابق إن قواته ليست مدربة على مكافحة الشغب "اسمح لى لن أتدخل فى المظاهرات، خوفا من الله".

وتابع حميدتي أنه قرر أن دوره "لابد أن يكون حماية البلد وليس حماية النظام".

وأشار عضو المجلس العسكري في السودان، إلى أنهم في اللجنة الأمنية "اتفقوا على أن يتم تجريد العسكريين من أسلحتهم وجعلهم عزل حتى لا يستخدموا هذه الأسلحة ضد المدنيين الذين يتظاهرون سلميا".

الدعم السريع تمنع عشرات الإعلاميين من وقفتهم الاحتجاجية

منعت قوات الدعم السريع اليوم الأربعاء، عشرات الإعلاميين من تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر تلفزيون السودان بمدينة امدرمان لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال شهود عيان لـ"اخبار الخليج 365" إن عدد من سيارات الدعم السريع على متنها عشرات الجنود أحاطت بمباني التلفزيون.

الجدير بالذكر قوات الدعم السريع تتبع لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دلقو الشهير بـ"حميدتي".