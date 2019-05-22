نقل احتفالات الجيش الشعبي إلى قيادة الجيش "بيلفام"

أعلنت قيادة الجيش في جنوب السودان، يوم الأربعاء، نقل الاحتفالات بيوم الجيش الشعبي لتحرير السودان من ضريح الدكتور جون قرنق إلى القيادة العامة للجيش بيلفام.

وأكد لول رواي كوانق ، المتحدث باسم الجيش الحكومي، في تصريح لراديو تمازج الأربعاء، إن الاحتفال الذي تم تأجيله الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال الترتيبات سيتم تنظيمه غداً الخميس.

وأوضح لول أن الجيش قرر نقل احتفال الجيش الشعبي إلى قيادة الجيش لأن رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت سيقوم بافتتاح مبنى وزارة الدفاع الجديد.

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وأشار لول إلى أن مواطني مدينة جوبا يمكنهم متابعة الاحتفالات عبر وسائل الإعلام. وقال المتحدث باسم الجيش إن الاستعدادات قد اكتملت في مقر قيادة الجيش حيث سيتم الاحتفال بيوم الجيش الشعبي لتحرير السودان اليوم الخميس، مبيناً أنه تمت دعوة عدد من قيادات من دول الجوار لحضور الاحتفال.

وكشف لول أن القيادة العسكرية ستمنح ميداليات لبعض المحاربين القدامى على خدمتهم العسكرية المتميزة خلال أيام حرب التحرير.

وكان شباب من جنوب السودان قد دعوا إلى تنظيم مظاهرات ضد حكومة الرئيس سلفاكير اليوم الخميس.