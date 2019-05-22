تحقيقات عاجلة بشأن جوازات لرموز النظام السابق….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت قوات الشرطة عن شروعها في إجراء تحقيق عاجل بشأن صور جوازات لمواطنين تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي في إشارة لإنتهاك خصوصية وسرية تلك الوثائق .

وقال المكتب الصحفي للشرطة في تعميم، إن التحقيق أسفر عن تحديد المسؤولية والشخص الذي قام بتصوير صفحة الجوازات الاولى وسيتم تقديمه للمحاسبة القانونية .

مؤكدة وبحسب صحيفة السوداني، أن أمن الوثائق والمستندات وأسرار المواطنين في أيد أمينة ولا مجال للمساس بها أو سوء إستخدامها . المادة السابقة بالصورة : تعرض مقيم سوداني الى اعتداء من قبل عصابة بالسعودية…

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