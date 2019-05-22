التاريخ: 22-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكدت النيابة العامة حرصها علي تحقيق العدالة ومحاكمة الجناة وفق أسس ومبادئ العدالة الجنائية، في وقت كشفت فيه عن سعيها لإنفاذ القانون. وأشار النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد لدي ترؤسه إجتماع المجلس الأعلي للنيابة العامة بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلي إستقلالية النيابة في أداء مهامها والإطلاع بدورها كاملاً علي أتم وجه، لافتاً إلي أن الإجتماع ناقش العديد من المواضيع المهمة علي رأسها دور النيابة في الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وذلك من خلال سيادة حُكم القانون وتحقيق العدالة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يؤكد إستقلالية النيابة وحرصها علي تحقيق العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.