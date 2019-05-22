حميدتي يزور سجن كوبر ويطلق سراح عدد من الغارمين

وجه نائب رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو بحصر النزلاء فى جميع سجون البلاد وتصنيف قضاياهم للعمل على حلها، فيما قام بإطلاقِ سراح عدد “305” سجينا وسجينة وقام بتسديد مديونيات على المساجين وقدرها 34 مليون جنيه سوداني ، مشيراً إلى أن جهودهم ستشمل معالجة النزلاء فى كل أنحاء السودان للاستفادة من طاقاتهم فى البناء .

ودعا لدى مخاطبته ظهر اليوم (الأربعاء) نزلاء سجن كوبر بحضور الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس ومدير عام قوات الشرطة، الاهتمام بمراجعة كل مشاكل الشرطة ورفعها للمجلس العسكري، ودعا الشرطة للانتشار الميداني وأن يكون ضباط الشرطة في وسط قواتهم في الميدان لترسيخ روح العمل الميداني.

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وقال نائب رئيس المجلس العسكري في معرض خطابه بحسب الصيحة الآن – إن المسؤولية التي يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، مؤكدا أن بلادنا تنعم بخير كثير سيقسم بالإنصاف على كل أبناء

الشعب السوداني، مؤكداً أن عهد التمييز بين المواطنين قد ولى إلى غير رجعة.

ودعا الجميع إلى التآذر لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين، داعياً الجميع إلى محاسبة النفس ومخافة الله.

وجدد نائب رئيس المجلس العسكري عدم تمسك المجلس بالسلطة ولكنه سيظل الضامن لانتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن حل مشاكل السودان تتم عبر الحوار بين السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)