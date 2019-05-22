التاريخ: 22-مايو-2019 فى : أخبار 88 مشاهدة تصاعدات الأحداث مجدداً في معبر أرقين الحدودي مع الجارة مصر عقب تنظيم العشرات من المخلِّصين والعاملين وقفة إحتجاجية تعد الثانية تطالب بإعفاء مدير المعبر بسبب ما وصفوه تواطؤاً تسبب في هروب القيادي بحزب المؤتمر الوطني البائد عبد الحميد موسى كاشا. Advertisements وأغلق المخلِّصون والعاملون (العتالة ) والتجار مداخل معبر أرقين بالمتاريس من البراميل وذلك عبر وقفة احتجاجية أمام مداخل ومخارج المعبر. ونقلت مصادر موثوقة بحسب صحيفة “التيار” بأن المسيرة تعد الثانية من نوعها خلال السبعة أيام الماضية ، وأشار المصدر إلى أن المسيرة الأولى كانت احتجاجاً على عبور وهروب موسي كاشا ، وزاد المصدر إلى أن أدارة المعبر قطعت المياه والكهرباء من مساكن المخلصين والعاملين عقب خروجهم بالمسيرة الأولى مباشرة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هروب “كاشا” يفجر الأوضاع في معبر أرقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.