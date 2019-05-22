حميدتي التغيير الذي حدث في البلاد حقيقي

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي دقلو، إن التغيير الذي تم في البلاد تغيير حقيقي يهدف لإرساء قيم الحرية والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون.

ودعا لدي لقائه اليوم بمجلس الوزراء مديري الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية الي ضرورة طي صفحة الماضي والنظر بتفاؤل للمستقبل .

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وأضاف ” نحن ليس لدينا تصفية حسابات مع أحد ولكننا نريد المنهاج القويم الذي يؤدي لتطور ونهضة البلد” ، ووجه مديري الهيئات والمؤسسات بإخلاص النوايا وتصفية الضمائر لخدمة الوطن وتجنب النظر للمصالح الشخصية الضيقة.

وأكد دقلو بحسب وكالة السودان للأنباء – أن المجلس العسكري الانتقالي زاهد في السلطة وغير متشبث بها ، مبيناً أن الضامن الحقيقي للشعب السوداني في السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي هو المجلس العسكري ، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين المجلس وقوي الحرية والتغيير الي إتفاق يحقق طموحات أهل السودان في التغيير ويمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي المنشود .

وقال إن المجلس العسكري وقوي الحرية شركاء في التغيير الذي تم بالبلاد.

وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري عن دهشته واستغرابه بأن يكون مرتب المعلم ألف جنيه ، وقال إن هذا ظلم بائن واضاف ” كيف لمعلم أن يعيش بهذا مرتب ” داعيا الي إعادة النظر في مثل هذه القضايا ومعالجتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)