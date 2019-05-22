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رئيس الأركان يغادر إلى جوبا

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 22-مايو-2019

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رئيس الأركان يغادر إلى جوبا

غادر الخرطوم، ظهر الأربعاء، متوجهاً إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، مترئساً وفداً عسكرياً سودانياً رفيعاً للمشاركة في احتفالات العيد الـ26 للجيش الشعبي.

 

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وقال الإعلام العسكري في تصريح صحفي مكتوب، بحسب شبكة الشروق –  إن الجنرال عبدالمطلب سيشارك في احتفالات العيد السادس والعشرين لقوات الدفاع الشعبية “الجيش الشعبي”.

 

وأكد أن الزيارة تأتي في سياق الروابط الأزلية والتاريخية بين البلدين والعلاقات المتطورة في المجالات كافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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