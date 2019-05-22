نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يزور سجن كوبر ويطلق سراح عدد من الغارمين

و دعا دقلو لدى مخاطبته ظهر اليوم نزلاء سجن كوبر بحضور الفريق أول طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئيس اللجنة الفئوية الإجتماعية بالمجلس ومدير الشرطة الإهتمام بمراجعة كل مشاكل الشرطة.
وقال نائب رئيس المجلس العسكرى فى معرض خطابه إن المسؤولية التى يتولونها تحتم عليهم الإنصاف والعدل وحل قضايا البسطاء، مؤكدا أن بلادنا تنعم بخير كثير سيقسم بالإنصاف على كل أبناء.
مشيرا إلى أن جهودهم ستشمل معالجة النزلاء فى كل أنحاء السودان للإستفادة من طاقاتهم فى البناء.
وجدد نائب رئيس المجلس العسكري عدم طمع المجلس فى السلطة ولكنه سيظل الضامن لإنتقال السلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن حل مشاكل #السودان تتم عبر الحوار بين السودانيين.
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