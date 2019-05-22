الروبل يصعد وبورصة موسكو تحلق إلى مستويات قياسية

ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع الأسواق العالمية في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبلغ سعر صرف الدولار بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو 64.25 روبل، بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر التسوية السابق. كما تراجع اليورو بواقع 10 كوبيكات إلى 71.80 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد عززت العملة الروسية مواقعها أمام الدولار، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 1.9%، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار بعد صدور بيانات قوية حول الاقتصاد الأمريكي.

وفي بورصة موسكو، سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل "MICEX" مستويات قياسية تاريخية، بدعم من سهمي شركتي الطاقة "غازبروم نفط" و"نوفاتيك"، واللذين صعدا بنسبة 4.6% و3.9% على التوالي.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر "MICEX" بنسبة 0.8% إلى 2640.8 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للمؤشر، فيما صعد "RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.3% إلى 1295.09 نقطة.