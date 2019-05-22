قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تتسلم منظومات "أفانغارد" المطورة

وفي تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أوضح الجنرال الروسي أن قوات الصواريخ الاستراتيجية تمر حاليا بمرحلة خاصة من تاريخها، تتخلى فيها عن آخر المنظومات سوفيتية الصنع، لتحل محلها منظومات جديدة جرى تصميمها وتصنيعها في روسيا ما بعد العهد السوفيتي، ومنها الصواريخ من الجيل الخامس من طرازي "يارس" و"أفانغارد"، التي يمكن إطلاقها من منصات ثابتة ومتنقلة.
وأفاد كاراكايف بأن فوجا من صواريخ "أفانغارد" سيتم وضعه في حالة تأهب في مقاطعة أورينبورغ (وسط روسيا) نهاية العام الجاري.
وأجرت وزارة الدفاع الروسية تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "أفانغارد"، أواخر العام الماضي، من موقع في مقاطعة أورنبورغ باتجاه شبه جزيرة كامتشاتكا، حيث أصاب هدفا على بعد نحو 6 آلاف كلم من موقع الإطلاق.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي مجنح فرط صوتي بأنه "جواب مناسب ولا نظير له" على الدرع الصاروخية الأمريكية.
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