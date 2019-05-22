إلقاء القبض على مارادونا

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم منتخب التانغو السابق فور وصوله لمطار العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس. وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الشرطة الأرجنتينية ألقت القبض على مارادونا بسبب شكوى قدمتها زوجته السابقة، روكيو أوخيدا. وأضافت الصحيفة، أن مارادونا غادر المبنى الذي احتجز فيه رفقة محاميه ماتياس مورلا. ونشر مارادونا بعد خروجه من الحجز، صورة تجمعه بمحاميه على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، لطمأنة عشاقه بأن احتجازه كان عرضيا وهو حاليا حر طليق.

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